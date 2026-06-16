元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが美脚あらわなコーデショットを披露し、ファンをもん絶させている。１６日までにインスタグラムで「きのうは ときめきファンファーレＳＥＣＯＮＤでした楽しかったな〜！」と書き始め、オフショットを披露した田中。黒のノースリーブトップスに、白のミニスカート、ブーツをあわせたショットになっている。「コメント数も またまた番組最高記録 出たしアカペラも 何曲歌った？！っ