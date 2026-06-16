５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「ひよりん」こと吉川ひよりが、ライブ参戦時の写真を披露し話題を呼んでいる。１４日に開催された女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」のラストライブに「参戦してきました！！」とインスタグラムで報告した吉川。「わたしの生活に欠かせないＳＨＩＳＨＡＭＯの音楽を今日最初から最後までライブを楽しませていただきました！！本当に幸せな時間でした」とつづり、バン