サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグ初戦で、オランダと引き分けた日本の戦いぶりを解説した。本田はNHKで生中継された試合の解説を務めた。聞き手からMVPは誰だったか私見を問われると、「いつもこういうことをメディアに聞かれるけど、こういう質問が一番嫌いでね」と断言した。苦笑いの聞き手に