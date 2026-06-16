K-1元3階級世界王者の武尊（34）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身のお宝の鑑定額に歓喜する場面があった。武尊はゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」のコーナーに、「引退試合で実際に使ったグローブ」と4月29日に行われた格闘技イベント「ONE」で、ロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝ちした際のグローブを持ち込んだ。火曜