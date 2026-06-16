入団2年目の今朝丸と、育成ルーキーの神宮が16日、23年ドラフト1位の下村とともに甲子園での1軍練習に初参加した。1軍首脳陣が状態をチェックするため。藤川監督は「日本でもほかの球団ではそれが当たり前になっている球団もある。それだけ70名という枠を使いながら戦うことが長いペナントレースというところ。1軍の経験がない選手はもちろん緊張もする。1軍昇格でいきなり緊張するのを防ぐために日米どの球団もやっていること」