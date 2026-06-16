日本国旗を傷つけた人を処罰する「国旗損壊罪」をめぐり、自民党はSNSへの投稿は処罰の対象から外すよう修正し、改めて了承しました。【映像】玉木代表「自民党とも合意をいたしました」法案では、国旗を公然と損壊した場合に、2年以下の拘禁刑などを科すとしています。当初、自らが損壊する様子をSNSに投稿することも処罰の対象としていましたが、国民民主との協議をふまえ、この条文を削除しました。ただ、3年後をメドに見