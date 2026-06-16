糖尿病の治療薬「マンジャロ」について、厚生労働省は都道府県などを通じて適正に使用するよう全国の医療機関に通知しました。【映像】糖尿病の治療薬「マンジャロ」（複数カット）上野厚労大臣「適正使用、副作用に対して直ちに適切な処置ができる体制の整備、虚偽または誇大広告の禁止など医療広告に関する注意事項などを示したい」厚労省は「マンジャロ」について、ダイエット目的での使用は思わぬ健康被害の恐れがあり、治