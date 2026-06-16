アイドルグループ「CANDYTUNE」が16日、都内で「バンダイナムコCrossStore東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに出席した。同所にて展開するカプセルトイブランド「ガシャポン番大オフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」で、単一会場におけるカプセルトイ機の最多数として、4096面がギネス世界記録に認定された。実際に膨大な数のガシャポンを目にした南なつは「圧巻の景色。楽しすぎ