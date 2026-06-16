マダニが主な感染源の感染症「SFTS」について、マダニの活動が活発になるこの時期から感染者が増える傾向にあるとして厚生労働省が注意を呼びかけています。【映像】重症化で死亡する恐れもある「SFTS」ウイルス「SFTS」＝「重症熱性血小板減少症候群」は、ウイルスを持つマダニにかまれて起きる感染症です。発熱や吐き気などを引き起こし、重症化すると死亡する恐れもあります。JIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと