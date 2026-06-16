ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月16日から22日まで実施しているキャンペーンを紹介します。ホットスナック購入で飲料無料券もらえる「1個買うと1個もらえる」キャンペーン1つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア」の「カフェラッテ」「カフェラッテ クリーミーラテ」（各240ml）です。どちらか1本を購入すると、「リプトン」の「CREAMY 紅茶ラテ」