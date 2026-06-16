ＡＩストームが堅調な動きとなっている。午後２時ごろに、Ｍ＆Ａマッチングプラットフォームの運営などを手掛けるＭａａａｐ（東京都新宿区）と業務提携を行うと発表しており、好材料視されている。 業務提携によりＭａａａｐ社のプラットフォームを活用することで、Ｍ＆Ａ・資本提携の候補企業の情報検索早期化や、ＡＩ・ＤＸ推進に関するコンサルティング、ソリューション提供の場の拡大などが期