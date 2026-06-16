午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３７６、値下がり銘柄数は１１５１、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他金融、ガラス・土石、精密機器など。値下がりで目立つのは鉱業、卸売、建設など。 出所：MINKABU PRESS