株式会社ニコンイメージングジャパンは、「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」を6月19日（金）から実施する。 「ZR」ボディ単体、もしくは「ZR 24-70 レンズキット」を購入すると、CFexpress Type Bメモリーカード 165GBが1枚同梱される数量限定のキャンペーン。予定数量に達し次第終了となる。 日本国内に出荷された製品に同梱されるため、海外からの輸入品や海