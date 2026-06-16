令和８年６月１６日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本、関東甲信地方、東海地方の気温は、向こう４日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い所もあるでしょう。その後は冷涼な空気が流れ込みやすいため平年並か低く、北日本を中心にかなり低い所があるでしょう。気温の変動が大きい見込みです。農作物の管理等に注意してください。北陸地方と西日本の気温