同点ゴールの裏に隠された“仕事人”のプレーが改めて注目を集めている。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。57分に中村敬斗、88分に鎌田大地がネットを揺らし、二度のビハインドを追いついて２−２のドローで勝点１を獲得した。そんななか、試合を中継したDAZNが公式Xを更新。得点選手の目線を体感できる“イマーシブビュー”の動画を公開し、日本の２点目のシーン