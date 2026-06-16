サンコーは、充電関連ガジェットブランド「PHYSCE（ファイス）」の国内取り扱いを6月15日に開始し、第一弾として「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を発売した。PHYSCEは、充電状態を視覚的に楽しめるRGBライティングと、バッテリー劣化を抑えるエコ充電技術を融合した新しいコンセプトが特徴。急速充電とバッテリーケアを両立している。価格は1万3620円。●ノートPCもスマホもこれ1台でPHYSCE RGB Eco Fast Charger