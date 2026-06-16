Ｗ杯と聞いて、ベルギー代表のマキシム・デ・カイペルの脳裏に最初に浮かぶのは、母国の代表チームの姿ではなかった。「最初に思い浮かぶのは南アフリカ大会だ。オランダが決勝まで進み、アンドレス・イニエスタのゴールでスペインに敗れた大会だった」2010年の南アフリカ大会。当時、デ・カイペルは９歳だった。この時、ベルギーは予選敗退に終わり、本大会の舞台には立てなかった。一方で隣国オランダは決勝まで勝ち進み、