【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHER・YEONJUNが、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』を7月にリリースすることを発表した。2025年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』から約8ヵ月ぶりに発表される2作目となる。 ■YEONJUNが目覚め、歯磨きをするさまを映したリリース告知映像を公開 YEONJUNは前作で修飾語や定義語を外した「YEONJUNそのもの」を示し、