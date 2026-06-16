16日15時現在の日経平均株価は前日比38.82円（0.06％）高の6万9356.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は376、値下がりは1151、変わらずは31と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を263.08円押し上げている。次いでキオクシア が103.95円、フジクラ が77.44円、村田製 が43.44円、太陽誘電 が34.19円と続く。 マイナス寄与度は178円