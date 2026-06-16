2026年6月15日、台湾メディア・TVBSは、サッカーワールドカップ（W杯）で日本がオランダと引き分け、興奮した日本サポーターが渋谷スクランブル交差点に殺到して歓喜したと報じた。記事はまず試合を振り返り、後半6分にオランダのキャプテンでセンターバックのファンダイクにヘディングシュートを決められて先制された日本が同12分に中村敬斗のゴールですかさず同点に追いついたと紹介。同19分にオランダのFWサマーフィルにゴール