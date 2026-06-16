名古屋の東山動植物園で飼育されているオスのスマトラトラが、7月、茨城県内の動物園に引っ越すことになりました。 【写真を見る】名古屋･東山動植物園のスマトラトラ｢アオ｣ 茨城の動物園にお引っ越し ｢来園者に可愛がられて元気に過ごして｣ 茨城県日立市の「かみね動物園」に引っ越すことになったのは、6歳のオスのスマトラトラ「アオ」です。 人懐っこく、来園者にも人気 東山動植物園によりますと仙台市生まれのアオは、202