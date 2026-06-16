中国の貿易が再び予想を上回る成長を示しました。今年1〜5月のモノの貿易輸出入総額は前年同期比15．3％増の20兆6800億元（約490兆1650億円）となり、増加率は1〜4月から0．4ポイント加速しました。うち5月単月の輸出入額は4兆4500億元（約105兆4750億円）で、増加率は16．9％に拡大しました。背景の一つには、首脳外交戦略による貿易の安定化があります。米国の全体的な輸入関税率が引き下げられ、中国の対米輸出が顕著に加速した