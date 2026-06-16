きょう16日から店頭販売スタートNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の新作グッズが発売された。通販サイト「eeo Store online」での取り扱いに加え、きょう16日からはeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートした。【画像】描き下ろし！エンディングライブ衣装の『超かぐや姫！』新作グッズ今回の新作グッズには、エンディングライブ衣装に身を包んだかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの新規描き下ろしイラストが使用