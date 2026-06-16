俳優のイ・ミンホ、チョン・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『青い海の伝説』（ノーカット日本語字幕版／全20話／2016年）が、きょう16日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金後3：30〜）【場面ショット】イ・ミンホ＆チョン・ジヒョン、見つめ合う2ショット同作は、『星から来たあなた』の脚本家パク・ジウン×『主君の太陽』の演出家チン・ヒョクと、韓ドラ界最強タッグが贈る究極のロマンス。イ