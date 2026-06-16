15日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは、オポジットの小松一哉（28）とミドルブロッカーの渡邉龍也（25）が入団することをクラブ公式サイトで発表した。 秋田県出身の小松は明治大学を卒業後、東京ヴェルディやVC秋田（現・スカイロケッツ秋田）でプレー。2024年に埼玉アザレアに加入すると、在籍2季目となる2025-26シーズンはチームのポイント