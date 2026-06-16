俳優の織田裕二が主演する、27日放送テレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』（後9：00）の豪華共演者が発表された。【写真】車いすから落ち…地面を這いつくばる織田裕二本作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という2人が、ひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫