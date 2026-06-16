アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の7人組グループCANDY TUNEが16日、都内で「バンダイナムコCross Store東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに登壇した。今回、バンダイナムコCross Store東京」は単一会場におけるカプセルトイ機の最多数というギネス世界記録に挑戦した。フロアに並ぶ4000機を超えるガシャポンを、審査員が1つずつ正しく稼働するか確認をした上で、メンバー7人がそれぞれ最後の7