タレントでボディビルダーの横川尚隆さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。極限まで鍛え上げられた自身の筋肉の写真を公開しました。【写真を見る】【横川尚隆】鍛え上げた背中の筋肉を披露「大会まであと7週間必ずみんなに勝利を届ける」先月の投稿で「8月2日ZeniX JAPANPROに出場します!!」と、世界トップクラスの選手たちが競い合う、国内でも非常にハイレベルなプロのボディビルコンテストへの出場を報告していた横