東京都は来年度から、ツキノワグマの狩猟をおよそ２０年ぶりに解禁する方針を固めた。昨秋から市街地付近での出没が相次ぎ、負傷者も出たことを受けて「保護」から「抑制」へと転換を図る。昨年９月に始まった「緊急銃猟」は都内も対象だが、市街地で人への危害が差し迫った際にしか行えず、適用例はない。都は近く審議会を開き、中長期的な管理計画の策定に向けた議論を始める。東京のツキノワグマは、埼玉、山梨両県と接する