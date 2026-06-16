お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「同じ業界の人間として嫌」なディレクターについて語った。この日は「千原ジュニアの毒出しノート」と題し、日頃感じている不満や怒りをノートに記す企画を実施。ジュニアは、カレーパンを紹介する際に、中を割ってみせる演出で「爪汚いのが凄い嫌。店の人に対しても失礼やし、それを平気で流し