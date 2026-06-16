佐賀県鳥栖市で英会話教室を主宰する夫妻には自慢の教え子がいる。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表ＭＦ鎌田大地選手（２９）（クリスタルパレス）だ。サガン鳥栖在籍時、海外でのプレーを見据えて英語を貪欲に学ぶ姿を見てきた夫妻は、「優勝トロフィーをつかんで歴史をつくるという目標を達成してほしい」とエールを送る。（河村輝樹）初得点に歓喜日本時間１５日早朝に行われたオランダ戦。ボー