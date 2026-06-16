自民党・日本維新の会・国民民主党・参政党の4党は、修正協議を経ていわゆる「国旗損壊罪」を創設する法案を共同提出しました。この法案は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、「公然と」国旗を「損壊・除去・汚損した場合」は、処罰の対象となることなどを定めています。自民党は国民民主党や参政党との修正協議を進め、共同提出しました。国民・玉木代表「大きな懸念の部分を、削除するということで、