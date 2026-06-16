アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の7人組グループCANDY TUNEが16日、都内で「バンダイナムコCross Store東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに登壇した。単一会場におけるカプセルトイ機の最多数4096機を達成しギネス世界記録認定を見届け、メンバーがそれぞれガシャポンを回して引いたお題について話すトークコーナーへ。福山梨乃（28）は「ミラクルな起こしそうなメンバーは誰？」というお題に「村