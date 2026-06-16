◇MLBカブス5×−4ロッキーズ(日本時間16日、リグリー・フィールド)カブスはPCAの愛称で親しまれるピート・クロウ＝アームストロング選手がサイクルヒットを達成しました。1番センターで出場し、初回にはマイケル・ロレンゼン投手から先頭打者ホームランを記録。センターの頭を越える434フィート＝約132メートルの豪快な一発でした。さらに3回には右中間への大飛球を放ち、快足を飛ばして三塁打。5回にはライトへの二塁打を放ち