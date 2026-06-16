元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが16日、自身のXを更新。出身地に初言及した。蒼井は「Jリーグで推しのチームはありますか」との質問に回答。「蒼井そらは東京出身だけど純子は相模原出身（初出し）だから町田とか相模原推し」とつづった。「純子」は蒼井が公表している本名で、蒼井によると自身の出身地についても「初出し」としている。ファンからは「お、地元明かすんですね」「また言っちゃいましたか、純子さん！