Google脅威インテリジェンスグループ(GTIG)が2026年6月16日、中国に関連するハッカー集団がアメリカやカナダの医学研究機関を標的とした攻撃キャンペーンを展開していたと報告しました。ハッカー集団は1年以上にわたり検出されることなく活動を続け、独自のマルウェアを展開して機密性の高い内部システムに侵入し、秘密裏にデータを流出させていたとのことです。Public and Private Medical Community Targeted by China-Nexus Thr