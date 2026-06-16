巨人は今季ここまでリーグ最多のチーム５１本塁打を記録している。今季はキャンプから練習してきた機動力野球が際立ち、こちらもリーグ最多となるチーム４７盗塁をマーク。その一方で、効果的なアーチも量産しているのだ。交流戦では、３日・オリックス戦で１―４の８回に丸が代打逆転満塁弾をマーク。昨年亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌にドラマチックな一発を放った。６日・ロッテ戦では１点が遠い中、０―１の６回に大城が