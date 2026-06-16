７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が１６日、都内で「バンダイナムコＣｒｏｓｓＳｔｏｒｅ東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦ＰＲイベントに出席した。同所内の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」に設置されたカプセルトイ機４０９６面が「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」のギネス世界記録に認定。メンバーは認定の場に立ち会った。イベントでは、ガ