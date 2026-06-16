◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神の２３年ドラフト１位・下村海翔、今朝丸裕喜、伊原陵人、育成同１位・神宮僚介の４投手が１軍練習に参加した。藤川監督は練習前に取材対応。「本来であればこの４日間は交流戦からレギュラーシーズンに戻る期間ですけれども、現状の戦力とそれから１軍をまだ経験していなくて今後１軍で戦う可能性のある選手。研修といいますかね。１軍昇格でいきなり緊張