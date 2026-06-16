7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが16日、都内で行われた『「バンダイナムコCross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦イベント』に登場した。イベントではメンバーにもサプライズで、アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のガシャポンが発売されることが発表された。【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNEイベントでは、池袋・『バンダイナムコ