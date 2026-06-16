7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が16日、都内で行われた『「バンダイナムコCross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦イベント』に登場。「“世界最高齢アイドルグループ”を目指す」と夢を語った。【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNEイベントでは、池袋・『バンダイナムコCross Store 東京