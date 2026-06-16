西武園ゆうえんちで7月17日、新ファミリーエリア「わんぱく共和国」が誕生する。広さ約2400平方メートルの立地に誕生した色鮮やかな遊具では数々のアスレチック体験が楽しめる。【写真】夏に行きたい！めちゃくちゃ楽しそうな西武園ゆうえんちの新エリア「わんぱく共和国」は、既存のファミリーエリア「レッツゴー！レオランド」「夕陽の丘プレイランド」の中間に位置し、開放感ある空間で、こどもたちがおもいっきり体を動か