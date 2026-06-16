広島は16日、マツダスタジアムで「原爆の日」の8月6日に行う巨人戦で着用する特別ユニホームを発表した。胸の文字は平和を意味する「PEACE」、背番号は全員が「86」となる。背面には平和の象徴である折り鶴のデザインがあしらわれた。恒久平和を願う「ピースナイター」として実施され、試合前にセレモニーや黙とうも実施される。ユニホームを試着した地元出身の名原は「当たり前に野球ができる日常に感謝しながら、特別な日に