飼い主さんが帰宅した時はツンツンした態度をとっていたワンコですが、飼い主さんのお母さんがお家に来た時はデレデレになって…？態度の違いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で42万8000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「ほんと面白い」といった声が寄せられています。 【動画：帰宅時、いつもは塩対応の犬→『飼い主のお母さん』が家に遊びに来ると…あからさまな『態度の違い』】 飼い主が帰宅した時は塩対応のワンコ Y