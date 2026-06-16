キリンビールは「糖質70％オフ」の発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新AR動画「Mrs.Green Label Camera」を6月22日から公開する。淡麗グリーンラベルの缶を購入することで体験できる限定コンテンツ。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを缶にかざすと、Mrs. GREEN APPLEの3人が約5cmサイズの“ミニミセス”として出現し、音楽を楽しむことができる。葉がヒラヒラと舞うなか、爽やかに弾き語りを披露するミニ大森さんが登