日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＭＡＫＩが１６日、都内で「トミーヒルフィガー」のサマーイベントに出席した。ＭＡＫＩは、同ブランドの最新サマーコレクションを爽やかに着こなして登壇。自身が夏のファッションで大事にしていることを聞かれると、「冬の間、着てあげられなかった夏の服たちをたくさん着てあげること。なるべく出番をたくさん増やしたい。中でもシャツが好き」と笑顔で明かした。今夏にやり