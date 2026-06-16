ラグビーリーグワンで来季２連覇を狙う神戸（旧神戸製鋼）は１６日、元ニュージーランド代表ヘッドコーチ（ＨＣ）のウェイン・スミス氏が、ヘッド・オブ・コーチングに就任したことを発表した。神戸によると、指導陣トップにあたる役職。日本一に導いて今季限りで退任したデーブ・レニーＨＣの後任指揮官は現在、人選中だという。スミス氏は２０１８年、総監督として神戸に加入。元ニュージーランド代表ＳＯダン・カーターを獲