◆米大リーグドジャース４―３レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰３戦目は４打数無安打に終わり、２試合連続ノーヒット。打率は３割を切って２割９分８厘となった。連続出塁は出場７試合で止まり、出場２戦連続無安打は５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以