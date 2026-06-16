女優の山本美月が１６日、都内で「トミーヒルフィガー」のサマーイベントに出席した。山本は、同ブランドの最新サマーコレクションをスタイリッシュに着こなして登壇。今夏やりたいことを聞かれると、「たき火に憧れがあるので、家族でキャンプに行ってみたい。毎年キャンプをする家庭で育っていて夏の思い出なので。この夏が（自身の）子供のキャンプデビューになるといいな」と声を弾ませた。イベントには、「＆ＴＥＡＭ