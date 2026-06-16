◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日３位決定戦▽慶大７―５明大（１６日・神宮）慶大が３位決定戦で明大を下した。ＮＰＢ通算５２５本塁打のレジェンド・清原和博氏の次男・清原勝児内野手（２年＝慶応）は主将として「４番・二塁」で先発出場。初回１死一、二塁の場面で左前安打を放って好機を広げ、初回３得点を呼び込んだ。３回では無死一塁の場面に四球を選び、５得点目のホームを踏んだ。主将として目指